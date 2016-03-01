Дельфины способны видеть сквозь предметы

Как видят мир дельфины

Специалисты знают, что дельфины используют сонар. Средство звукового обнаружения встроено в их тело.

Почти всё, что они делают, перемещаясь по воде: охотятся, общаются — они делают с помощью эхолокации. Гидролокатор дельфина включает в себя высокочастотные звуки-всплески. Он создаёт их нагнетанием воздуха через сеть тканей вблизи своих раковин. Мешочки жировой ткани ниже их челюстей собирают подбором звуковые волны и направляют их через внутреннее ухо дельфина, где передается информация в мозг, создавая «акустическое голографическое изображение» .

Вся картина океана раскрыта перед ним. Высокая частота эхолокационных всплесков 40-130 kHz- не очень хорошо подходит для больших расстояний в воде, но её короткая длина волны идеально подходит для проникновения в мягкие предметы.

Другими словами, дельфины видят через мягкие тела других рыб и животных. Их волны отражают только твёрдые поверхности, например: кости и хрящи. У дельфинов эхолокация функционирует как рентгеновское зрение, позволяя дельфину видеть внутренности других животных.

На основе поведения дельфинов (особенно афалин), биологи делают вывод, что дельфины могут заглянуть в желудки акул; могут увидеть, когда они полны; могут видеть, когда женщина беременна. Дельфины могут сканировать глубины морского дна, чтобы обнаружить скрытую рыбу, прячущуюся в слове песка, до 1 метра.